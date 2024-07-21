В Анапе частично восстановили подачу электроэнергии
Мэрия Анапы: В городе частично восстановили подачу электроэнергии
В Анапе частично восстановили подачу электроэнергии, которая ранее была нарушена из-за аномальной нагрузки на сети в регионе в связи с жарой. Как рассказали корреспонденты РИА "Новости" об этом сообщили в мэрии города.
"Заменено оборудование, электроэнергия восстановлена", — заявили журналистам в городской администрации.
Ранее Life.ru писал, что 20 июля около 10 тысяч жителей Анапы столкнулись с отключением света. Пресс-служба мэрии сообщала, что аномально высокая температура привела к перегрузкам в электросетях.
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