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21 июля, 01:14

В Анапе частично восстановили подачу электроэнергии

Мэрия Анапы: В городе частично восстановили подачу электроэнергии

В Анапе частично восстановили подачу электроэнергии, которая ранее была нарушена из-за аномальной нагрузки на сети в регионе в связи с жарой. Как рассказали корреспонденты РИА "Новости" об этом сообщили в мэрии города.

"Заменено оборудование, электроэнергия восстановлена", — заявили журналистам в городской администрации.

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Ранее Life.ru писал, что 20 июля около 10 тысяч жителей Анапы столкнулись с отключением света. Пресс-служба мэрии сообщала, что аномально высокая температура привела к перегрузкам в электросетях.

Обложка ©

Pixabay / LudmilaT

Алексей Соловьёв
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