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21 июля, 03:54

Москвичам пообещали дождь и грозы в воскресенье

Гидрометцентр: 21 июля в Москве ожидаются кратковременные дожди и грозы

Москвичам пообещали дождь и грозы в воскресенье. Обложка © Life.ru

Москвичам пообещали дождь и грозы в воскресенье. Обложка © Life.ru

Жителей Москвы и Московской области ожидает переменчивая погода в воскресенье, 21 июля. Синоптики Гидрометцентра прогнозируют облачность с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы и дневные температуры до +25 градусов.

Днём в Москве воздух прогреется до +23...+25 градусов, тогда как ночью температура опустится до +15 градусов. В Московской области днём будет немного теплее, ожидается +22...+27 градусов, а ночью столбики термометров покажут +12 градусов.

Ветер западный и северо-западный, со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление составит 743–744 мм ртутного столба. Для москвичей и жителей области важно учитывать эти погодные условия при планировании своего дня, особенно в случае грозовых предупреждений.

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Ранее синоптик спрогнозировал, что жаркая погода в Москве постепенно идёт на спад и в конце июля столичный регион накроет холодный фронт, из-за чего температура ощутимо снизится. Однако, по его словам, тепло вернётся уже в первых числах августа и продержится до конца лета, хотя столь изнуряющей жары, как в июле, не будет.

Кирилл Сосновских
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