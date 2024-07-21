Москвичам пообещали дождь и грозы в воскресенье
Гидрометцентр: 21 июля в Москве ожидаются кратковременные дожди и грозы
Москвичам пообещали дождь и грозы в воскресенье. Обложка © Life.ru
Жителей Москвы и Московской области ожидает переменчивая погода в воскресенье, 21 июля. Синоптики Гидрометцентра прогнозируют облачность с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы и дневные температуры до +25 градусов.
Днём в Москве воздух прогреется до +23...+25 градусов, тогда как ночью температура опустится до +15 градусов. В Московской области днём будет немного теплее, ожидается +22...+27 градусов, а ночью столбики термометров покажут +12 градусов.
Ветер западный и северо-западный, со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление составит 743–744 мм ртутного столба. Для москвичей и жителей области важно учитывать эти погодные условия при планировании своего дня, особенно в случае грозовых предупреждений.
Ранее синоптик спрогнозировал, что жаркая погода в Москве постепенно идёт на спад и в конце июля столичный регион накроет холодный фронт, из-за чего температура ощутимо снизится. Однако, по его словам, тепло вернётся уже в первых числах августа и продержится до конца лета, хотя столь изнуряющей жары, как в июле, не будет.