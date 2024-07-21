Москвичам пообещали дождь и грозы в воскресенье

Жителей Москвы и Московской области ожидает переменчивая погода в воскресенье, 21 июля. Синоптики Гидрометцентра прогнозируют облачность с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы и дневные температуры до +25 градусов.

Днём в Москве воздух прогреется до +23...+25 градусов, тогда как ночью температура опустится до +15 градусов. В Московской области днём будет немного теплее, ожидается +22...+27 градусов, а ночью столбики термометров покажут +12 градусов.

Ветер западный и северо-западный, со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление составит 743–744 мм ртутного столба. Для москвичей и жителей области важно учитывать эти погодные условия при планировании своего дня, особенно в случае грозовых предупреждений.