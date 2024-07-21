По западу Индии активно распространяется малоизученный и смертоносный вирус
В Индии распространяется малоизученный вирус Чандипура, погибших уже 16
В западном индийском штате Гуджарат зарегистрировано по меньшей мере 16 смертей в результате вспышки вируса Чандипура. По данным министра здравоохранения Рашикеша Пателя, которые представил телеканал NDTV, всего в штате зафиксировано 50 случаев заболевания.
"Сообщения о трёх случаях вируса Чандипура поступили из других штатов, 50 случаев вируса Чандипура были зарегистрированы во всём штате [Гуджарат], и в 16 случаях люди погибли", — заявил министр.
Вирус Чандипура, впервые выявленный в 1965 году, во время вспышки энцефалита в деревне Чандипура, передаётся через укусы насекомых, таких как комары и клещи. Симптомы вируса напоминают грипп или острый энцефалит. Лечение и вакцина против него отсутствуют. В 2003–2004 годах уровень смертности от вируса в Центральной Индии колебался от 56% до 75%.
Ранее в ВОЗ предупредили о вероятности новой пандемии, утверждая, что птичий грипп H5N1 может стать её причиной. Текущая вспышка показала уязвимость человечества, хотя вирус имеет высокий уровень смертности и не передаётся от человека к человеку.
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