Секретная служба США признала, что игнорировала запросы на усиление охраны Трампа
Секретная служба США признала, что отклонила несколько запросов на усиление охраны бывшего президента Дональда Трампа. Это заявление стало результатом расследования, проведённого после инцидента на предвыборном митинге кандидата в президенты в Пенсильвании, где произошла стрельба.
Официальный представитель ведомства сообщил, что, несмотря на наличие таких запросов, необходимые меры безопасности не были приняты. Сам Трамп, в свою очередь, заявил, что его никто не предупреждал о существующей угрозе.
"Никто не сказал мне, чтобы я не шёл на сцену. Никто об этом не упоминал, никто не сказал, что была проблема. Я бы подождал 15, 20 минут, если бы мне сказали. Однако этого не произошло, и полагаю, что это было ошибкой", — подчеркнул политик в беседе с Fox News.
Ранее сообщалось, что Томас Мэтью Крукс, покушавшийся на Дональда Трампа, планировал устроить массовую бойню. По данным правоохранительных органов, в машине Крукса были найдены простейшие взрывные устройства и баллистический жилет с магазинами на 30 патронов, что указывает на его намерение увеличить число жертв.
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