Мужчина решил освежиться и утонул на набережной в Хабаровске

На центральной набережной Хабаровска произошёл трагический инцидент: мужчина, решивший освежиться возле речного вокзала, утонул. После того как он пропал в воде, очевидцы незамедлительно сообщили о происшествии в МЧС.

В Хабаровске на центральной набережной в районе речного вокзала утонул мужчина. Видео © Telegram / Amur Mash

По данным телеграм-канала Amur Mash, всё произошло вечером 20 июля. Спасатели оперативно прибыли на место и начали поисковые работы, задействовав катер. Несмотря на все усилия, результатов они не принесли. Поиски продолжаются.