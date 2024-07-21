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21 июля, 04:56

Мужчина решил освежиться и утонул на набережной в Хабаровске

В Хабаровске на центральной набережной в районе речного вокзала утонул мужчина

На центральной набережной Хабаровска произошёл трагический инцидент: мужчина, решивший освежиться возле речного вокзала, утонул. После того как он пропал в воде, очевидцы незамедлительно сообщили о происшествии в МЧС.

В Хабаровске на центральной набережной в районе речного вокзала утонул мужчина. Видео © Telegram / Amur Mash

По данным телеграм-канала Amur Mash, всё произошло вечером 20 июля. Спасатели оперативно прибыли на место и начали поисковые работы, задействовав катер. Несмотря на все усилия, результатов они не принесли. Поиски продолжаются.

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Ранее стало известно, что в микрорайоне Тулунжа Улан-Удэ трое мужчин утонули во время купания на карьере. По данным пресс-службы регионального главка МЧС, тела погибших были извлечены из воды спасателями Улан-Удэнской поисково-спасательной службы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Motortion Films

Кирилл Сосновских
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