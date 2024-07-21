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21 июля, 04:58

Мишустин посетил строящийся терминал в аэропорту Магадана

Мишустин положительно оценил строящийся терминал в аэропорту Магадана

Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил строящийся терминал в аэропорту Магадана, который планируется открыть в декабре 2024 года. Глава правительства положительно оценил проект, отметив, что он выполнен "с умом" и подчеркнул качество работы с проектной документацией. Об этом сообщает пресс-служба российского кабмина.

Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил строящийся терминал в аэропорту Магадана, который планируется открыть в декабре 2024 года. Видео © Telegram / Правительство России

Мишустин подчеркнул, что по поручению главы государства Владимира Путина к 2030 году будут модернизированы 75 аэропортов и все они должны быть надёжной опорой для людей. Осматривая объект в Магадане глава кабмина похвалил строителей за работу и положительно оценил механизм государственно-частного партнёрства, использованного в проекте. Тем не менее, он обратил внимание на состояние подъездной дороги к аэропорту, заявив, что необходимо провести уборку и улучшить внешний вид территории.

"Прекрасный аэропорт, но вот дорогу — хотя бы эти полкилометра — нужно очищать от мусора", — отметил премьер-министр.

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Ранее Life.ru сообщал, что 21–22 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетит Магадан с рабочей поездкой. В рамках визита он ознакомится с процессом строительства нового аэровокзального комплекса международного аэропорта и встретится с губернатором Сергеем Носовым.

Обложка ©

Telegram / Правительство России

Кирилл Сосновских
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