Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил строящийся терминал в аэропорту Магадана, который планируется открыть в декабре 2024 года. Глава правительства положительно оценил проект, отметив, что он выполнен "с умом" и подчеркнул качество работы с проектной документацией. Об этом сообщает пресс-служба российского кабмина.

Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил строящийся терминал в аэропорту Магадана, который планируется открыть в декабре 2024 года. Видео © Telegram / Правительство России

Мишустин подчеркнул, что по поручению главы государства Владимира Путина к 2030 году будут модернизированы 75 аэропортов и все они должны быть надёжной опорой для людей. Осматривая объект в Магадане глава кабмина похвалил строителей за работу и положительно оценил механизм государственно-частного партнёрства, использованного в проекте. Тем не менее, он обратил внимание на состояние подъездной дороги к аэропорту, заявив, что необходимо провести уборку и улучшить внешний вид территории.

"Прекрасный аэропорт, но вот дорогу — хотя бы эти полкилометра — нужно очищать от мусора", — отметил премьер-министр.