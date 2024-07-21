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21 июля, 04:45

В Севастополе объявлена угроза атаки баллистических ракет

Власти Севастополя предупредили об угрозе атаки баллистических ракет

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил горожан об объявленной в городе воздушной опасности. По его словам, есть риск атаки баллистических ракет.

"Внимание всем! Баллистика! Срочно принять меры безопасности", — написал глава региона в телеграм-канале.

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Ранее сообщалось, что минувшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили восемь украинских беспилотников самолётного типа над Белгородской областью, а также над акваторией Чёрного моря. Пострадавших и разрушений нет.

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Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Оксана Попова
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