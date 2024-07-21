В Севастополе объявлена угроза атаки баллистических ракет
Власти Севастополя предупредили об угрозе атаки баллистических ракет
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил горожан об объявленной в городе воздушной опасности. По его словам, есть риск атаки баллистических ракет.
"Внимание всем! Баллистика! Срочно принять меры безопасности", — написал глава региона в телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что минувшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили восемь украинских беспилотников самолётного типа над Белгородской областью, а также над акваторией Чёрного моря. Пострадавших и разрушений нет.
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