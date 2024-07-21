Российские лётчики на подбитом Су-34 уничтожили цель и вернулись на аэродром

Российские лётчики на подбитом истребителе-бомбардировщике Су-34 успешно выполнили боевую миссию и смогли вернуться на аэродром. Военных удостоили Орденов Мужества. Об этом рассказад военный блогер Кирилл Фёдоров.

По его данным, ночью 19 июля на высоте более 9000 метров российский Су-34 был подбит ракетой ЗРК, после этого началась быстрая утечка топлива. Однако экипаж решил отработать по целям, несмотря на повреждения, что успешно и выполнил.

"А вот после парни решают идти на ближайший аэродром подскока. И несмотря на сильные повреждения, успешно совершают посадку на самом лучшем бомбардировщике мира", — пишет Фёдоров в телеграм-канале.

По его данным, лётчики были удостоены Орденов Мужества.