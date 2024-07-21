Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 июля, 05:26

Российские лётчики на подбитом Су-34 уничтожили цель и вернулись на аэродром

Российские лётчики на подбитом истребителе-бомбардировщике Су-34 успешно выполнили боевую миссию и смогли вернуться на аэродром. Военных удостоили Орденов Мужества. Об этом рассказад военный блогер Кирилл Фёдоров.

По его данным, ночью 19 июля на высоте более 9000 метров российский Су-34 был подбит ракетой ЗРК, после этого началась быстрая утечка топлива. Однако экипаж решил отработать по целям, несмотря на повреждения, что успешно и выполнил.

"А вот после парни решают идти на ближайший аэродром подскока. И несмотря на сильные повреждения, успешно совершают посадку на самом лучшем бомбардировщике мира", — пишет Фёдоров в телеграм-канале.

По его данным, лётчики были удостоены Орденов Мужества.

"Они наводят ужас": Лётчик рассказал о российском оружии, которое наводит ужас на ВСУ
"Они наводят ужас": Лётчик рассказал о российском оружии, которое наводит ужас на ВСУ

А ранее Life.ru рассказывал, что российские лётчики выработали тактику боя против истребителя F-16, который Запад вскоре может поставить ВСУ. Военные заявили, что знают его сильные и слабые стороны, и при встрече в ближнем воздушном бою будут "загонять в те условия, в которых мы королевичи, а он никто".

Обложка ©

Wikipedia/Vitaly V. Kuzmin

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров