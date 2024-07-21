В Венгрии может начаться энергокризис из-за остановки Киевом транзита нефти

Эксперты считают, что такими мерами Украина может спровоцировать крайне трудную ситуацию. В Венгрии могут повысить цены на энергоносители, а также столкнуться с нехваткой электроэнергии уже в ближайшие несколько недель. Стране придётся черпать ресурсы их своих стратегических запасов, которых хватит лишь на три месяца, сказано в тексте публикации.