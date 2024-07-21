В Венгрии может начаться энергокризис из-за остановки Киевом транзита нефти
Венгрия оказалась на грани опасного кризиса из-за решения Украины остановить транзит российской нефти через свою территорию. Об этом сообщает Politico.
Эксперты считают, что такими мерами Украина может спровоцировать крайне трудную ситуацию. В Венгрии могут повысить цены на энергоносители, а также столкнуться с нехваткой электроэнергии уже в ближайшие несколько недель. Стране придётся черпать ресурсы их своих стратегических запасов, которых хватит лишь на три месяца, сказано в тексте публикации.
"Любое длительное прекращение поставок заставит региональные нефтеперерабатывающие компании использовать свои запасы, истощать их и одновременно с этим искать какое-то дипломатическое решение вопроса", — уверен ведущий аналитик по нефти в Kpler Виктор Катона.
Напомним, ранее Украина остановила транзит российской нефти в Венгрию и Словакию. В Госдуме считают, что Зеленский таким образом хочет шантажировать Будапешт, которому не нравится политический курс Киева. В Кремле назвали такое решение политическим, указав, что Москва не может никак на это повлиять.
Shutterstock / FOTODOM / Fly Of Swallow Studio