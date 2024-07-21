В Раде увидели руку Зеленского в словах Джонсона о мире с Россией в обмен на земли

После высказываний бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по поводу вступления Украины в ЕС и НАТО власти Киева резко и подозрительно замолчали. Возможно, на данный момент готовится переговорная площадка. Об этом сообщила депутат Верховной рады Ирина Геращенко.

"Скандальная статья Бориса Джонсона, где он продвигает идею членства в ЕС и НАТО в обмен на украинские территории. Интересно, согласовывал ли он эти тезисы с украинскими властями? Потому что трубадуры Банковой (улица, на которой находится офис Зеленского. — Прим. ред.), комментирующие всё подряд, тут уже сутки подозрительно молчат", — написала Геращенко.

Депутат предположила, что на данный момент в кругах властей Украины идут разговоры о возможном прекращении активных боевых действий. При этом реальный план руководства Незалежной "зондируется устами друзей", не исключает она.

"Если нет, то ещё хуже. Потому что нарушает принцип: ничего об Украине без Украины. И в этом тоже вина украинской власти, что она допускает такое. Даже с друзьями это неприемлемо", — считает депутат.