В Раде увидели руку Зеленского в словах Джонсона о мире с Россией в обмен на земли
Нардеп Геращенко: Киев подозрительно молчит после предложения Джонсона
Борис Джонсон и Владимир Зеленский. Обложка © Офис президента Украины
После высказываний бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по поводу вступления Украины в ЕС и НАТО власти Киева резко и подозрительно замолчали. Возможно, на данный момент готовится переговорная площадка. Об этом сообщила депутат Верховной рады Ирина Геращенко.
"Скандальная статья Бориса Джонсона, где он продвигает идею членства в ЕС и НАТО в обмен на украинские территории. Интересно, согласовывал ли он эти тезисы с украинскими властями? Потому что трубадуры Банковой (улица, на которой находится офис Зеленского. — Прим. ред.), комментирующие всё подряд, тут уже сутки подозрительно молчат", — написала Геращенко.
Депутат предположила, что на данный момент в кругах властей Украины идут разговоры о возможном прекращении активных боевых действий. При этом реальный план руководства Незалежной "зондируется устами друзей", не исключает она.
"Если нет, то ещё хуже. Потому что нарушает принцип: ничего об Украине без Украины. И в этом тоже вина украинской власти, что она допускает такое. Даже с друзьями это неприемлемо", — считает депутат.
Как уже писал Life.ru, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что экс-президент США Дональд Трамп сможет положить конец украинскому конфликту благодаря своей смелости и силе. По его словам, Киев должен получить право самостоятельно решать вопрос о членстве в ЕС и НАТО. При этом Джонсон призвал Украину отказаться от идеи "возвращения к границам 1991 года". Он выразил мнение, что Киев не должен ставить подобные условия. Тогда конфликт закончится на выгодных для него и Запада условиях.