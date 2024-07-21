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21 июля, 08:39

Звезда бразильского футбола Моасир скоропостижно умер по неизвестной причине

Бывший хавбек сборной Бразилии Моасир умер в возрасте 54 лет

Бразилец Моасир. Фото © Sevilla.es

Бразилец Моасир. Фото © Sevilla.es

Бывший игрок сборной Бразилии по футболу Моасир скончался на 55-м году жизни. Об этом сообщили на сайте испанского футбольного клуба "Севилья", где он играл в период с 1994-го по 1996 год.

Звезда бразильского футбола умер у себя дома в Белу-Оризонти, причина его смерти пока не установлена.

В послужной список Моасира вошли бразильские клубы "Атлетико Минейро", "Коринтианс", "Португезу", "Итуано" и "Уберабу". Также он выступал за японский "Токио Верди" и мадридский "Атлетико". В 1994 году Моасир покинул "Атлетико" и присоединился к "Севилье" в качестве обмена на Диего Симеоне, который сейчас уже 13 лет руководит "матрасниками". В составе "пентакампеонов" Моасир провёл шесть матчей, отличившись одним голом.

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Ранее игрок сборной Египта Ахмед Рефаат умер во время матча национального чемпионата, у 31-летнего нападающего остановилось сердце. Футболист не выходил из комы до самой смерти.

Владимир Озеров
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