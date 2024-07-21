Турецкая провинция оказалась во власти 62-градусной жары из-за высокой влажности
TRT: Из-за влажности в 90% температура в провинции Хатай ощущалась как 62,5 °С
Влажность в приграничной с Сирией турецкой провинции Хатай достигла почти 90%, из-за чего температура воздуха на улице стала ощущаться в районе Арсуза как 62,5 градуса по Цельсию. Об этом сообщает телеканал TRT.
В последние дни множество турецких поселений сталкиваются с жарой при температуре не менее 40 °С. Иногда, в частности в Стамбуле и курортных городах у побережья Средиземного и Эгейского морей, возникает повышенная влажность, из-за которой температура воздуха ощущается ещё на 5–10 градусов выше.
Установившаяся плотным слоем жара не раз становилась причиной природных пожаров в Турции. Кроме того, в некоторых городах от зноя даже плавится асфальт, рассказал TRT.
Метеорологи считают, что 40-градусная жара отступит в Турции через несколько дней. Далее пройдут дожди и температура снизится. Эксперты называют нынешнее лето в стране одним из самых жарких за последние годы.
Ранее жара спровоцировала перегрузку электросетей, что в итоге вызвало массовые отключения света в Анапе, без электричества остались около 10 тысяч жителей. В городе пришлось устанавливать дизель-генераторы для поддержания электроснабжения в центральных районах.
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