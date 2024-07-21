Турецкая провинция оказалась во власти 62-градусной жары из-за высокой влажности

Влажность в приграничной с Сирией турецкой провинции Хатай достигла почти 90%, из-за чего температура воздуха на улице стала ощущаться в районе Арсуза как 62,5 градуса по Цельсию. Об этом сообщает телеканал TRT.

В последние дни множество турецких поселений сталкиваются с жарой при температуре не менее 40 °С. Иногда, в частности в Стамбуле и курортных городах у побережья Средиземного и Эгейского морей, возникает повышенная влажность, из-за которой температура воздуха ощущается ещё на 5–10 градусов выше.

Установившаяся плотным слоем жара не раз становилась причиной природных пожаров в Турции. Кроме того, в некоторых городах от зноя даже плавится асфальт, рассказал TRT.

Метеорологи считают, что 40-градусная жара отступит в Турции через несколько дней. Далее пройдут дожди и температура снизится. Эксперты называют нынешнее лето в стране одним из самых жарких за последние годы.