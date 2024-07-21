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21 июля, 08:56

Почти 500 автомобилей скопилось в очереди на Крымский мост со стороны Тамани

Крымский мост. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Budilnikov Yuriy

Крымский мост. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Budilnikov Yuriy

Почти 500 автомобилей ожидают своей очереди со стороны Тамани на Кубани, чтобы проехать через Крымский мост. об этом сообщает оперативный телеграм-канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к мосту.

"В очереди со стороны Тамани находится 478 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", — говорится в сообщении информационного центра от 11:00.

Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра в настоящее время нет.

Как уже писал Life.ru, летом на подъездах к Крымскому мосту усилена деятельность стационарных инспекционно-досмотровых комплексов. Такая мера была введена для обеспечения безопасности граждан.

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Андрей Бражников
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