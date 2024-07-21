Почти 500 автомобилей скопилось в очереди на Крымский мост со стороны Тамани

Почти 500 автомобилей ожидают своей очереди со стороны Тамани на Кубани, чтобы проехать через Крымский мост. об этом сообщает оперативный телеграм-канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к мосту.

"В очереди со стороны Тамани находится 478 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", — говорится в сообщении информационного центра от 11:00.

Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра в настоящее время нет.