Почти 500 автомобилей скопилось в очереди на Крымский мост со стороны Тамани
Крымский мост. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Budilnikov Yuriy
Почти 500 автомобилей ожидают своей очереди со стороны Тамани на Кубани, чтобы проехать через Крымский мост. об этом сообщает оперативный телеграм-канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к мосту.
"В очереди со стороны Тамани находится 478 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", — говорится в сообщении информационного центра от 11:00.
Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра в настоящее время нет.
Как уже писал Life.ru, летом на подъездах к Крымскому мосту усилена деятельность стационарных инспекционно-досмотровых комплексов. Такая мера была введена для обеспечения безопасности граждан.