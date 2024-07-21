Олимпийский чемпион в тройном прыжке Кристиан Тейлор завершил карьеру в 34 года

Двукратный олимпийский чемпион в тройном прыжке Кристиан Тейлор завершил карьеру. Таким образом, последними соревнованиями для 34-летнего американца стал прошедший 19 июля турнир в Гейнсвилле в штате Флорида — тогда спортсмен занял пятое место.

"Я просто стремлюсь быть лучшим спортсменом, каким только могу быть. Я просто хочу быть хорошим человеком и хорошим примером для подражания. Я не мог и мечтать о лучшей карьере или лучшем пути", — приводит его слова Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics).

Тейлор завоевывал олимпийское золото в 2012 и 2016 годах и четыре раза становился победителем чемпионатов мира. А на мировом первенстве 2015-го американец выиграл с результатом 18,21 метра — это второй результат в истории.