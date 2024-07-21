ВСУ потеряли 330 солдат в семи провальных контратаках в ДНР

Российские бойцы группировки войск "Центр" за сутки отбили семь контратак штурмовых групп ВСУ, нанеся поражение пяти украинским бригадам. В итоге Украина потеряла до 330 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 25-й воздушно-десантной, 32-й, 41-й, 47-й механизированных бригад ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Торецк, Михайловка, Желанное, Новгородское и Волчье ДНР. Отражены семь контратак подразделений 95-й десантно-штурмовой, 31-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад и 425-го отдельного штурмового батальона ВСУ", — сказано в сообщении ведомства.

В Министерстве отметили, что за сутки ВСУ потеряли 330 бойцов, боевую бронемашину, 3 автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin американского производства, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", 3 122-мм гаубицы Д-30, британскую 105-мм гаубицу L119, 3 полевых склада с боекомплектом.