Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 июля, 10:27

ВСУ потеряли 330 солдат в семи провальных контратаках в ДНР

Российские бойцы группировки войск "Центр" за сутки отбили семь контратак штурмовых групп ВСУ, нанеся поражение пяти украинским бригадам. В итоге Украина потеряла до 330 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 25-й воздушно-десантной, 32-й, 41-й, 47-й механизированных бригад ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Торецк, Михайловка, Желанное, Новгородское и Волчье ДНР. Отражены семь контратак подразделений 95-й десантно-штурмовой, 31-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад и 425-го отдельного штурмового батальона ВСУ", — сказано в сообщении ведомства.

В Министерстве отметили, что за сутки ВСУ потеряли 330 бойцов, боевую бронемашину, 3 автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin американского производства, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", 3 122-мм гаубицы Д-30, британскую 105-мм гаубицу L119, 3 полевых склада с боекомплектом.

ПВО пресекла попытку ВСУ атаковать Белгородскую область с помощью дрона
ПВО пресекла попытку ВСУ атаковать Белгородскую область с помощью дрона

Ранее ВСУ потеряли до 290 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Центр". Также российская армия уничтожила боевую машину пехоты MaxxPro производства США, 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США, 122-миллиметровую гаубица Д-30, две 100-миллиметровые противотанковые пушки МТ-12 "Рапира".

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ArtMari

Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров