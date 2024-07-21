ВСУ лишились в зоне ответственности группировки "Север" до 145 военных 21 июля, 10:28 ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки "Север" до 145 военных. Обложка © ТАСС / пресс-служба Минобороны РФ

Бойцы российской группировки "Север" нанесли удар по нескольким подразделениям ВСУ в Харьковской области, уничтожив до 145 солдат противника. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике 34-й бригады морской пехоты, 15-й механизированной бригады ВСУ, 127-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Тихое, Циркуны, Казачья Лопань, Липцы, Волчанск, Жовтневое и Старица Харьковской области", — уточнили в ведомстве.

Также российские войска отбили четыре контратаки подразделений 92-й штурмовой, 23-й механизированной бригад ВСУ и 36-й бригады морской пехоты. В ходе боёв украинская армия потеряла три автомобиля, две гаубицы М777 производства США, орудие Д-20, две гаубицы Д-30, а также хорватскую установку залпового огня RAK-SA-12.

Также сообщалось, что российские военнослужащие освободили населённые пункты Розовка Луганской Народной Республики и Песчаное Нижнее в Харьковской области.

Авторы Татьяна Миссуми