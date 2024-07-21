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21 июля, 10:31

Армия России спалила установку РСЗО HIMARS и склад с 400 тоннами боеприпасов ВСУ

ВС РФ за минувшие сутки спалили дотла пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также склад ВСУ, где хранилось порядка 400 тонн боеприпасов. Об этом заявили в Министерстве обороны России 21 июля.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожена пусковая установка РСЗО HIMARS производства США, склад, на котором хранилось до 400 тонн боеприпасов ВСУ", — отметили в пресс-службе ведомства.

Также российские военные поразили цеха предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Кроме того, ВС РФ ударили по живой силе и военной технике противника в 133 районах.

ВСУ лишились в зоне ответственности группировки "Север" до 145 военных
ВСУ лишились в зоне ответственности группировки "Север" до 145 военных

За тот же период российские бойцы группировки войск "Центр" отбили семь контратак штурмовых групп ВСУ. ВС РФ нанесли поражение пяти украинским бригадам. В итоге Незалежная потеряла до 330 солдат.

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Telegram / Минобороны России

Никита Осипов
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