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21 июля, 11:19

В Финляндии пустили с молотка велосипеды беженцев

Таможенная служба Финляндии продала на аукционе 190 велосипедов беженцев

Shutterstock / FOTODOM / Dmitry-Arhangel 29

Shutterstock / FOTODOM / Dmitry-Arhangel 29

Таможенная служба Финляндии пустила с молотка 190 велосипедов, которые ранее принадлежали беженцам. Об этом рассказывает портал Yle со ссылкой на представителей ведомства.

На аукционе были представлены транспортные средства, которые финским таможенникам удалось насобирать на погранпунктах в посёлках Салла и Райа-Йоссеппи в 2023 году. На мероприятии нашлись покупатели для 190 велосипедов и одного самоката. Самый дорогой из них был продан за 220 евро (21 тысяча рублей), а самый дешёвый из-за ржавой цепи обошёлся всего в 1,24 евро (118 рублей).

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Ранее таможня в Екатеринбурге изъяла у китайца 14 килограммов бюстгальтеров, которые он собирался вывезти самолётом в Пекин, чтобы там их заменить на аналогичные лифчики другого цвета, после чего привезти назад в Россию и выгодно продать.

Владимир Озеров
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