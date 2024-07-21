В Финляндии пустили с молотка велосипеды беженцев

Таможенная служба Финляндии пустила с молотка 190 велосипедов, которые ранее принадлежали беженцам. Об этом рассказывает портал Yle со ссылкой на представителей ведомства.

На аукционе были представлены транспортные средства, которые финским таможенникам удалось насобирать на погранпунктах в посёлках Салла и Райа-Йоссеппи в 2023 году. На мероприятии нашлись покупатели для 190 велосипедов и одного самоката. Самый дорогой из них был продан за 220 евро (21 тысяча рублей), а самый дешёвый из-за ржавой цепи обошёлся всего в 1,24 евро (118 рублей).