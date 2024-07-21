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21 июля, 10:57

Западная группировка за сутки лишила ВСУ пяти складов и 520 солдат

ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности Западной группировки более 520 военнослужащих и пяти складов с боеприпасами. Об этом сообщили в Минобороны России.

"ВС РФ нанесли поражение формированиям 77-й аэромобильной, 14-й, 115-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Синьковка, Петропавловка, Берестовое Харьковской области и Красный Лиман ДНР. Противник потерял за сутки свыше 520 военнослужащих", — рассказали в Минобороны.

Также в ходе боёв ВСУ были потеряны две боевые бронированные машины, 12 автомобилей и несколько артиллерийских систем, включая гаубицы калибра 155 мм: М777 и американская М198 и британская FH-70. Также была утрачена самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", западные гаубицы Д-30, орудие М119 калибра 105 мм и радиолокационная станция AN/TPQ-50 для контрбатарейной борьбы.

ВСУ лишились в зоне ответственности группировки "Север" до 145 военных
ВСУ лишились в зоне ответственности группировки "Север" до 145 военных

Ранее стало известно, что ВС РФ за минувшие сутки спалили дотла пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также склад ВСУ, где хранилось порядка 400 тонн боеприпасов. Кроме того, российские военные поразили цеха предприятия украинского ВПК.

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Александра Мышляева
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