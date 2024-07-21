Три человека пострадали при взрыве в многоквартирном доме в Макеевке

Три человека пострадали в результате взрыва в доме донецкой Макеевки, взрывная волна выбила стены в квартирах местных жителей. Причины происшествия устанавливаются. Об этом сообщили в телеграм-канале городской администрации.

В Макеевке три человека пострадали при взрыве в многоквартирном доме. Видео © Telegram / Администрация городского округа Макеевка

"В Центрально-Городском районе, в доме 12а квартала "Гвардейский" произошло происшествие. В результате повреждены конструктивные элементы жилого дома. Причины выясняются. По предварительным данным, пострадали три человека", — говорится в сообщении.

По словам первого замруководителя района города Инны Кисенко, взрыв произошёл в квартире №21. Сейчас комиссия проводит обследование всех конструктивов дома.