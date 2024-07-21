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21 июля, 11:15

Три человека пострадали при взрыве в многоквартирном доме в Макеевке

Три человека пострадали в результате взрыва в доме донецкой Макеевки, взрывная волна выбила стены в квартирах местных жителей. Причины происшествия устанавливаются. Об этом сообщили в телеграм-канале городской администрации.

В Макеевке три человека пострадали при взрыве в многоквартирном доме. Видео © Telegram / Администрация городского округа Макеевка

"В Центрально-Городском районе, в доме 12а квартала "Гвардейский" произошло происшествие. В результате повреждены конструктивные элементы жилого дома. Причины выясняются. По предварительным данным, пострадали три человека", — говорится в сообщении.

По словам первого замруководителя района города Инны Кисенко, взрыв произошёл в квартире №21. Сейчас комиссия проводит обследование всех конструктивов дома.

Число погибших при взрыве на насосной станции в Волгограде выросло до пяти
Число погибших при взрыве на насосной станции в Волгограде выросло до пяти

Ранее Life.ru сообщал, что при взрыве баллонов с газом на стройке в Чечне погибли пятеро человек, ещё 22 получили ранения. Всё произошло в селе Башин-Кали, предварительно, на стройке гидроэлектростанции.

Обложка ©

Telegram / Администрация городского округа Макеевка

Александра Мышляева
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