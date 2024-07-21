Омскую школьницу вновь ошибочно обложили долгами

Омской школьнице опять начислили по ошибке чужие долги. Мама девочки Мария Гавриленко говорит, что предыдущую задолженность приставы списали менее суток назад. Теперь ребёнок якобы должен около 14 тысяч рублей за неизвестного человека, чьё имя высвечивается в аккаунте на "Госуслугах".

"Мы так радовались, что тот кошмар, который длился более чем два месяца, закончился", — написала Гавриленко на своей странице в соцсети "ВКонтакте", отметив, что теперь её дочь опять должна приставам за "какого-то Мустафу".