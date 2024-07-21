Омскую школьницу вновь ошибочно обложили долгами
Приставы вновь ошибочно начислили долги восьмилетней девочке из Омска
Омской школьнице опять начислили по ошибке чужие долги. Мама девочки Мария Гавриленко говорит, что предыдущую задолженность приставы списали менее суток назад. Теперь ребёнок якобы должен около 14 тысяч рублей за неизвестного человека, чьё имя высвечивается в аккаунте на "Госуслугах".
"Мы так радовались, что тот кошмар, который длился более чем два месяца, закончился", — написала Гавриленко на своей странице в соцсети "ВКонтакте", отметив, что теперь её дочь опять должна приставам за "какого-то Мустафу".
Ранее Life.ru писал, что долги у восьмилетней девочки появились после регистрации на портале "Дневник.ру". За пару дней в аккаунте ребёнка всплыли 34 задолженности на общую сумму около 700 тысяч рублей. Как оказалось, ошибка случилась в белгородском отделении ФССП. Чтобы решить проблему, матери девочки пришлось обращаться за помощью к руководству силовых ведомств.
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