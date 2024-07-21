Курьеры Ozon устроили массовую автозабастовку и не вышли в рейсы

В Екатеринбурге курьеры Ozon в воскресенье, 21 июля, устроили массовую забастовку. Они отказались выходить в рейсы из-за плохого отношения начальства. В соцсетях появилось видео, на котором водители ставят машины на парковке компании.

Курьеры Ozon устроили массовую забастовку. Видео © Telegram / E1.RU | Новости Екатеринбурга

"Все паркуют машины. Это маленькая, но победа. Все ставят машины обратно. Великий момент. Красавчики! Наконец-то!" — говорит один из сотрудников за кадром.

По данным E1.ru, в импровизированном протесте участвовало порядка 70 человек, то есть практически все водители. Курьеры сетуют, что объёмы работы растут, а зарплата не меняется. Причём проблемы, по их словам, назрели давно.

"Поздняя выдача товара, погрузка начинается в 10–11 утра, а дальние маршруты вынуждены работать до 00:00, а то и позднее. Задерживают плату за дополнительную работу, некоторым курьерам и вовсе не пришла оплата. За крупногабаритные товары платят по два рубля за штуку, вес может превышать 30 килограммов", — отметил один из бастующих.

Он подчеркнул, что 21 июля ни одна машина не вышла в рейс, поэтому покупателям, вероятно, придётся столкнуться с задержкой товаров. По словам мужчины, курьеры в сложившейся ситуации "ждут руководство из Москвы". В пресс-службе Ozon в свою очередь указали, что знают о недовольствах некоторых сотрудников. В компании подчеркнули, что решают проблему и увеличили количество работников складов. При этом в Ozon отметили, что сообщения о задержке платежей — ложь.

"Оплата соответствует объёму доставленных товаров, то есть с увеличением числа доставок она растёт. Тем не менее маркетплейс разберёт запрос от части партнёров по доставке, проведёт с ними встречу с привлечением руководства логистики, чтобы обсудить возможные улучшения", — отметили в маркетплейсе.