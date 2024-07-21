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21 июля, 13:16

Немецкого биографа Путина исключили из союза журналистов в Германии

FAZ: Автора книги о Путине Зайпеля исключили из союза журналистов в ФРГ

Журналист Хуберт Зайпель вручает президенту РФ Владимиру Путину книгу о нём. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Михаил Климентьев

Журналист Хуберт Зайпель вручает президенту РФ Владимиру Путину книгу о нём. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Михаил Климентьев

В Германии из союза журналистов исключили немецкого публициста и тележурналиста Хуберта Зайпеля. Того самого, который написал книгу о президенте РФ Владимире Путине. Главной причиной исключения стало якобы получение гонорара из России, сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Объединение журналистов Netzwerk Recherche исключило из своих рядов журналиста и биографа Путина Хуберта Зайпеля", — пишет издание со ссылкой на заявление объединения.

В заявлении союза утверждается, что "выплаты, полученные Юбером Зайпелем, противоречат всем правилам журналистской честности и профессионализма". При этом союз никак не пояснил, на основании каких конкретно критериев он выдвинул заключение об этом гонораре.

Бравшему интервью у Путина немецкому журналисту Зайпелю грозит суд в Германии
Бравшему интервью у Путина немецкому журналисту Зайпелю грозит суд в Германии

Ранее Life.ru рассказал о том, что Союз журналистов России выразил готовность принять Такера Карлсона в свои ряды. Возможность рассмотреть американского телеведущего высказал председатель СЖР Владимир Соловьёв. При этом в случае принятия в Союз репортёру необходимо будет платить взносы и соблюдать хартию.

Наталья Афонина
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