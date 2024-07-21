Немецкого биографа Путина исключили из союза журналистов в Германии

В Германии из союза журналистов исключили немецкого публициста и тележурналиста Хуберта Зайпеля. Того самого, который написал книгу о президенте РФ Владимире Путине. Главной причиной исключения стало якобы получение гонорара из России, сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Объединение журналистов Netzwerk Recherche исключило из своих рядов журналиста и биографа Путина Хуберта Зайпеля", — пишет издание со ссылкой на заявление объединения.

В заявлении союза утверждается, что "выплаты, полученные Юбером Зайпелем, противоречат всем правилам журналистской честности и профессионализма". При этом союз никак не пояснил, на основании каких конкретно критериев он выдвинул заключение об этом гонораре.