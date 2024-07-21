Военный эксперт заявил о продвижении Армии России на 30 км после взятия двух сёл

Освободив Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области, ВС РФ продвинулись на участке фронта шириной в более чем 30 километров. Об этом в воскресенье, 21 июля, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

"У сил РФ появились так называемые оперативные просторы, потому что на участке шириной более 30 километров прошёл фронт, продвижение и довольно существенное продвижение. Мы на очень широком участке фронта продвинулись на западном направлении для освобождения ЛНР", — отметил он в беседе с ТАСС.

По словам Марочко, продвижение ВС РФ "поджимает" противника к Оскольскому водохранилищу и может привести к окружению и разгрому группировки ВСУ. Вероятно, эти украинские военные останутся без снабжения.

"С учётом того, что очень много перебито переправ (водные переправы ВСУ через реку Оскол. — Прим. Life.ru), то у украинского командования встанет выбор либо оставлять свои войска на левом берегу, либо переправлять на правый берег Оскольского водохранилища", — добавил он.

Марочко добавил, что после продвижения российских военных открывается достаточно много перспектив, в частности, для освобождения Купянска и продвижения на Краснолиманском направлении.