Ударная группа российских кораблей отработала защиту каравана в Белом море

Противолодочная ударная группа кораблей Северного флота (СФ) провела тактические учения по защите каравана в Белом море. Об этом сообщили в пресс-службе СФ.

"В рамках плановой боевой учёбы корабельная противолодочная ударная группа кораблей Беломорской военно-морской базы провела в Белом море зачётные тактические учения по обороне сил флота, находящихся на переходе морем и в пунктах постоянной дислокации", — говорится в сообщении.

В ходе учебных мероприятий было отмечено, что экипажи кораблей "Онега" и "Нарьян-Мар" успешно выполнили поставленные задачи по защите и обороне каравана судов, включая танкер "ВТР-140" и гидрографическое судно "ГС-260".