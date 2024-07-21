Ударная группа российских кораблей отработала защиту каравана в Белом море
В Белом море прошли учения противолодочных кораблей Северного флота
Противолодочная ударная группа кораблей Северного флота (СФ) провела тактические учения по защите каравана в Белом море. Об этом сообщили в пресс-службе СФ.
"В рамках плановой боевой учёбы корабельная противолодочная ударная группа кораблей Беломорской военно-морской базы провела в Белом море зачётные тактические учения по обороне сил флота, находящихся на переходе морем и в пунктах постоянной дислокации", — говорится в сообщении.
В ходе учебных мероприятий было отмечено, что экипажи кораблей "Онега" и "Нарьян-Мар" успешно выполнили поставленные задачи по защите и обороне каравана судов, включая танкер "ВТР-140" и гидрографическое судно "ГС-260".
В СФ также рассказали, что российские суда успешно отражали нападение авиации условного противника и уничтожали управляемые авиабомбы. Кроме того, в процессе тренировок была проведена стрельба по имитированным воздушным целям с применением зенитных ракетных комплексов "Оса-МА", а также артиллерийских установок АК-176 и скорострельных 30-мм артиллерийских автоматов АК-630.
Ранее Life.ru сообщал, что отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) прибыл в китайский порт Чжаньцзян для участия в учениях "Морское взаимодействие — 2024". Экипажи российских и китайских кораблей провели совместные тренировки по противовоздушной обороне.
ТАСС / Лев Федосеев