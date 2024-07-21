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21 июля, 13:36

Ударная группа российских кораблей отработала защиту каравана в Белом море

В Белом море прошли учения противолодочных кораблей Северного флота

Противолодочная ударная группа кораблей Северного флота (СФ) провела тактические учения по защите каравана в Белом море. Об этом сообщили в пресс-службе СФ.

"В рамках плановой боевой учёбы корабельная противолодочная ударная группа кораблей Беломорской военно-морской базы провела в Белом море зачётные тактические учения по обороне сил флота, находящихся на переходе морем и в пунктах постоянной дислокации", — говорится в сообщении.

В ходе учебных мероприятий было отмечено, что экипажи кораблей "Онега" и "Нарьян-Мар" успешно выполнили поставленные задачи по защите и обороне каравана судов, включая танкер "ВТР-140" и гидрографическое судно "ГС-260".

В СФ также рассказали, что российские суда успешно отражали нападение авиации условного противника и уничтожали управляемые авиабомбы. Кроме того, в процессе тренировок была проведена стрельба по имитированным воздушным целям с применением зенитных ракетных комплексов "Оса-МА", а также артиллерийских установок АК-176 и скорострельных 30-мм артиллерийских автоматов АК-630.

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В Средиземном море прошли учения Тихоокеанского флота РФ и ВМС Египта

Ранее Life.ru сообщал, что отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) прибыл в китайский порт Чжаньцзян для участия в учениях "Морское взаимодействие 2024". Экипажи российских и китайских кораблей провели совместные тренировки по противовоздушной обороне.

Обложка ©

ТАСС / Лев Федосеев

Александра Мышляева
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