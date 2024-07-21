Гигантский воздушный шар приземлился во дворе многоэтажки в Татарстане

На проспекте Строителей в Альметьевске снижавшийся воздушный шар совершил стыковку с землёй прямо на тротуаре между жилыми многоэтажными домами. Жители были в восторге от такого необычного зрелища. Кадры необычной посадки у дома на Проспекте Строителей, 78, опубликовали местные новостные паблики.

Воздушный шар приземлился на тротуар в Альметьевске. Видео © VK / ЧП Казань Челны / Новости. Как есть

Особенно увиденное понравилось детям. Многие не упустили возможность сделать эффектные снимки приземляющегося на дорогу шара. Пилот, управлявший аэростатом, выпустил часть нагретого воздуха, что ещё больше усилило впечатления от события.