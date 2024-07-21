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21 июля, 14:34

На Южную Корею снова посыпались с неба грязные "сюрпризы" из КНДР

Yonhap: КНДР отправила новую партию воздушных шаров с мусором в Южную Корею

КНДР с субботы отправила в Южную Корею шары с мусором. Обложка © X / Aresinfoservice

КНДР с субботы отправила в Южную Корею шары с мусором. Обложка © X / Aresinfoservice

Новую партию воздушных шаров с "сюрпризом" в очередной раз отправила КНДР в сторону Южной Кореи. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на комитет начальников штабов Вооружённых сил Республики Корея.

На этот раз шары нацелили в сторону северной части провинции Кёнгидо, которая окружает Сеул. Местным жителям уже сказали не трогать упавшие воздушные шары, а сообщать о них военным.

Южнокорейские активисты вновь отправили шары в КНДР
Южнокорейские активисты вновь отправили шары в КНДР

Всего Южная Корея за время "шаровой" битвы смогла отправить более 2 тысяч воздушных шаров. Пхеньян проводил уже девять подобных акций.

Ранее Life.ru рассказал о том, что КНДР любезно отправила в Южную Корею 70 воздушных шаров с червями. Специалисты провели исследование всех шаров и выявили, что в мусоре имеются круглые черви, власоглавы и острицы. Предположительно, данные паразиты произошли из человеческих экскрементов.

Наталья Афонина
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