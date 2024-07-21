На Южную Корею снова посыпались с неба грязные "сюрпризы" из КНДР

Новую партию воздушных шаров с "сюрпризом" в очередной раз отправила КНДР в сторону Южной Кореи. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на комитет начальников штабов Вооружённых сил Республики Корея.

На этот раз шары нацелили в сторону северной части провинции Кёнгидо, которая окружает Сеул. Местным жителям уже сказали не трогать упавшие воздушные шары, а сообщать о них военным.

Всего Южная Корея за время "шаровой" битвы смогла отправить более 2 тысяч воздушных шаров. Пхеньян проводил уже девять подобных акций.