На Южную Корею снова посыпались с неба грязные "сюрпризы" из КНДР
Yonhap: КНДР отправила новую партию воздушных шаров с мусором в Южную Корею
КНДР с субботы отправила в Южную Корею шары с мусором. Обложка © X / Aresinfoservice
Новую партию воздушных шаров с "сюрпризом" в очередной раз отправила КНДР в сторону Южной Кореи. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на комитет начальников штабов Вооружённых сил Республики Корея.
На этот раз шары нацелили в сторону северной части провинции Кёнгидо, которая окружает Сеул. Местным жителям уже сказали не трогать упавшие воздушные шары, а сообщать о них военным.
Всего Южная Корея за время "шаровой" битвы смогла отправить более 2 тысяч воздушных шаров. Пхеньян проводил уже девять подобных акций.
Ранее Life.ru рассказал о том, что КНДР любезно отправила в Южную Корею 70 воздушных шаров с червями. Специалисты провели исследование всех шаров и выявили, что в мусоре имеются круглые черви, власоглавы и острицы. Предположительно, данные паразиты произошли из человеческих экскрементов.