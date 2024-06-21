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21 июня, 04:58

Южнокорейские активисты вновь отправили шары в КНДР

Yonhap: Южнокорейские активисты отправили шары с листовками в КНДР

Южнокорейские активисты вновь отправили шары в КНДР. Обложка © X / koryodynasty

Южнокорейские активисты вновь отправили шары в КНДР. Обложка © X / koryodynasty

Активисты из Южной Кореи вновь запустили воздушные шары в КНДР. Об этом пишет крупнейшее информационное агентство Yonhap.

Это произошло в районе пограничного города Пхаджу. Журналисты сообщают, что всего было запущено 20 шаров. С помощью них южнокорейские граждане направили своим северным соседям около 300 тысяч листовок, USB-накопители с южнокорейскими сериалами и наличную валюту.

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Напомним, что 29 мая КНДР направила в сторону Сеула 150 воздушных шаров с мусором. Южная Корея ответила на это шарами с долларами и флешками, на которых содержались южнокорейские музыкальные клипы и сериалы. Спустя некоторое время северокорейцы опять атаковали соседнюю страну шарами, набитыми отходами и навозом. В ответ на это руководство Южной Кореи решило повторно запустить громкоговорители на границе с КНДР в качестве "невыносимой меры".

Алексей Соловьёв
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