Южнокорейские активисты вновь отправили шары в КНДР
Yonhap: Южнокорейские активисты отправили шары с листовками в КНДР
Южнокорейские активисты вновь отправили шары в КНДР. Обложка © X / koryodynasty
Активисты из Южной Кореи вновь запустили воздушные шары в КНДР. Об этом пишет крупнейшее информационное агентство Yonhap.
Это произошло в районе пограничного города Пхаджу. Журналисты сообщают, что всего было запущено 20 шаров. С помощью них южнокорейские граждане направили своим северным соседям около 300 тысяч листовок, USB-накопители с южнокорейскими сериалами и наличную валюту.
Напомним, что 29 мая КНДР направила в сторону Сеула 150 воздушных шаров с мусором. Южная Корея ответила на это шарами с долларами и флешками, на которых содержались южнокорейские музыкальные клипы и сериалы. Спустя некоторое время северокорейцы опять атаковали соседнюю страну шарами, набитыми отходами и навозом. В ответ на это руководство Южной Кореи решило повторно запустить громкоговорители на границе с КНДР в качестве "невыносимой меры".