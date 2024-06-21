Южнокорейские активисты вновь отправили шары в КНДР

Активисты из Южной Кореи вновь запустили воздушные шары в КНДР. Об этом пишет крупнейшее информационное агентство Yonhap.

Это произошло в районе пограничного города Пхаджу. Журналисты сообщают, что всего было запущено 20 шаров. С помощью них южнокорейские граждане направили своим северным соседям около 300 тысяч листовок, USB-накопители с южнокорейскими сериалами и наличную валюту.