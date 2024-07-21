Несколько стран ЕС заказали у Турции беспилотники

Некоторые страны Евросоюза заказали у Турции беспилотники. Об этом рассказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган по возвращению из непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра. Однако точные страны, куда поедет партия оружия, он не назвал.

"В частности, западные страны сейчас осуществляют один заказ за другим на наши БПЛА. Я не буду говорить вам, какие это страны, но тот факт, что страны ЕС теперь предъявляют нам такие требования, показывает, как изменились времена. Это также радует нас", — сказал Эрдоган.

По его словам, сейчас в стране занимаются разработкой своего самолёта. Он также подчеркнул, что совсем недавно Анкара отправила в космос собственный спутник и государство не собирается останавливаться на достигнутом.