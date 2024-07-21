Отдыхающих на пляже в Крыму шокировала мать с ребёнком "на привязи"

В Феодосии женщина привела сына на пляж с завязанными за спиной руками с помощью тряпки. Наблюдающие за этим отдыхающие, среди которых было много детей, пришли в ужас от происходящего. По их словам, ткань была зафиксирована достаточно туго.

В Крыму мать привела сына на пляж с завязанными за спиной руками. Видео © Telegram / Осторожно, новости

Судя по видео, которое сняли отдыхающие, ребёнок был совершенно спокоен. На замечания обеспокоенных родителей мать мальчика реагировала достаточно резко, подчеркнув, что сама знает, как воспитывать детей. По словам очевидцев, у ребёнка на руках красно-синяя кожа от частых манипуляций. Ситуацией заинтересовались в крымской прокуратуре.

"Прокуратура проводит проверку о нарушении прав ребёнка сопровождающей его женщиной на одном из пляжей в городе Феодосии. Будет дана оценка исполнению требований законодательства об охране здоровья несовершеннолетних, профилактике правонарушений, совершенных в отношении детей", — отметили в ведомстве.