Отдыхающих на пляже в Крыму шокировала мать с ребёнком "на привязи"
Прокуратура начала проверку из-за видео со связанным ребёнком на пляже Феодосии
В Феодосии женщина привела сына на пляж с завязанными за спиной руками с помощью тряпки. Наблюдающие за этим отдыхающие, среди которых было много детей, пришли в ужас от происходящего. По их словам, ткань была зафиксирована достаточно туго.
В Крыму мать привела сына на пляж с завязанными за спиной руками. Видео © Telegram / Осторожно, новости
Судя по видео, которое сняли отдыхающие, ребёнок был совершенно спокоен. На замечания обеспокоенных родителей мать мальчика реагировала достаточно резко, подчеркнув, что сама знает, как воспитывать детей. По словам очевидцев, у ребёнка на руках красно-синяя кожа от частых манипуляций. Ситуацией заинтересовались в крымской прокуратуре.
"Прокуратура проводит проверку о нарушении прав ребёнка сопровождающей его женщиной на одном из пляжей в городе Феодосии. Будет дана оценка исполнению требований законодательства об охране здоровья несовершеннолетних, профилактике правонарушений, совершенных в отношении детей", — отметили в ведомстве.
Ранее в Челябинске пьяный мужчина попытался утопить девочку на пляже. К счастью, вовремя подоспела мать: женщина вытащила дочь и закричала, попросив о помощи.
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