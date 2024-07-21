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21 июля, 14:46

Немецкая полиция предотвратила теракт за несколько часов до финала Евро-2024

The Sun: В Германии предотвратили теракт перед финальным матчем Евро-2024

Немецкая полиция предотвратила теракт, который планировался 14 июля во время финального матча чемпионата Европы по футболу. Об этом пишет британская газета The Sun.

"Офицеры полиции предотвратили нападение на фан-зону английских болельщиков на берлинской площади Брайтшайдплац", — говорится в сообщении.

За несколько часов до матча правоохранители устроили облаву по трём адресам в Потсдаме, пригороде Берлина, и задержали троих подозреваемых в подготовке теракта. В ходе операции полиция искала пятерых сторонников запрещённой международной террористической организации, которых ранее засекли в районе Брайтшайдплаца. Следует отметить, что позже подозреваемых отпустили до завершения расследования.

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Ранее Life.ru сообщал, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт на автовокзале Ессентуков Ставропольского края. Правоохранители задержали уроженеца одной из стран Центральной Азии, который участвовал в деятельности запрещённой в России международной террористической организации.

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Shutterstock / FOTODOM / B.Dpunkt

Александра Мышляева
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