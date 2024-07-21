Немецкая полиция предотвратила теракт за несколько часов до финала Евро-2024
The Sun: В Германии предотвратили теракт перед финальным матчем Евро-2024
Немецкая полиция предотвратила теракт, который планировался 14 июля во время финального матча чемпионата Европы по футболу. Об этом пишет британская газета The Sun.
"Офицеры полиции предотвратили нападение на фан-зону английских болельщиков на берлинской площади Брайтшайдплац", — говорится в сообщении.
За несколько часов до матча правоохранители устроили облаву по трём адресам в Потсдаме, пригороде Берлина, и задержали троих подозреваемых в подготовке теракта. В ходе операции полиция искала пятерых сторонников запрещённой международной террористической организации, которых ранее засекли в районе Брайтшайдплаца. Следует отметить, что позже подозреваемых отпустили до завершения расследования.
Ранее Life.ru сообщал, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт на автовокзале Ессентуков Ставропольского края. Правоохранители задержали уроженеца одной из стран Центральной Азии, который участвовал в деятельности запрещённой в России международной террористической организации.
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