Стало известно о новых допросах очевидцев теракта в "Крокусе"
СМИ: СК продолжает допрашивать находившихся в "Крокусе" во время теракта
Следователи продолжают допрос всех, кто находился в "Крокусе" во время теракта. Обложка © Telegram / МЧС России
Следственный комитет продолжает допрашивать всех, кто находился в концертном зале "Крокус сити холл" в Подмосковье во время теракта 22 марта. Очевидец происходящего Анастасия Родионова об этом рассказала ТАСС.
"Следователи интересуются у очевидцев, где они были в момент нападения террористов, что видели и видели ли оружие, а также другие детали теракта. Следствие ещё идёт, оно не окончено", — объяснила собеседница агентства.
Родионова добавила, что власти обеспечивают пострадавших денежными выплатами. Компенсацию на данный момент получают все, кто после нападения террористов в "Крокусе" обратился за медицинской помощью и "реально пострадал".
Напомним, что 22 марта в красногорском "Крокус сити холле" произошёл теракт. Четверо боевиков расстреляли людей, которые пришли на концерт группы "Пикник", и подожгли здание. В результате трагедии погибло 144 человека, свыше 550 пострадало. Стоит отметить, что суд ранее продлил арест 12 фигурантам этого дела до 22 августа. Четверо из них не стали обжаловать продление своего содержания под стражей, а некоторые решили попробовать.