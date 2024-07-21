Стало известно о новых допросах очевидцев теракта в "Крокусе"

Следственный комитет продолжает допрашивать всех, кто находился в концертном зале "Крокус сити холл" в Подмосковье во время теракта 22 марта. Очевидец происходящего Анастасия Родионова об этом рассказала ТАСС.

"Следователи интересуются у очевидцев, где они были в момент нападения террористов, что видели и видели ли оружие, а также другие детали теракта. Следствие ещё идёт, оно не окончено", — объяснила собеседница агентства.