Срок следствия по делу о теракте в "Крокусе" продлён до 22 сентября
Суд продлили срок следствия по делу о теракте в подмосковном "Крокус сити холле" до 22 сентября. Соответствующая информация есть в судебных документах, которые оказались в распоряжении корреспондентов РИА "Новости".
"Срок предварительного следствия продлён <…> до 22 сентября 2024 года", — говорится в материалах дела.
Напомним, что 22 марта в красногорском "Крокус сити холле" произошёл теракт. Четверо боевиков расстреляли людей, которые пришли на концерт группы "Пикник", и подожгли здание. В результате трагедии погибло 144 человека, свыше 550 пострадали. Стоит отметить, что суд ранее продлил арест 12 фигурантам этого дела до 22 августа. Четверо из них не стали обжаловать продление своего содержания под стражей, а некоторые решили попробовать.
Life.ru