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Регион
19 мая, 18:33

Фигуранты дела о теракте в "Крокусе" подали жалобу на продление ареста

В Басманный суд Москвы была отправлена жалоба на продление ареста фигурантам дела о теракте в подмосковном Crocus City Hall ("Крокус сити холл"). Соответствующая информация появилась в базе данных столичных судов.

Судя по картотеке, речь идёт о Джумохоне Курбонове*, Мухаммаде Зоире Шарипзоде*, Назримаде Лутфуллои* и Якубджоне Юсуфзоде*. При этом не сообщается, кто из этой четвёрки подал заявление.

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Как сообщал Life.ru, 22 марта в красногорском "Крокус сити холле" произошёл теракт. Четверо боевиков расстреляли зрителей, которые пришли на концерт группы "Пикник", и подожгли здание. Преступники попытались сбежать на Украину, их перехватили в Брянской области. В результате трагедии погибло 144 человека, свыше 550 — пострадали. Следствие выяснило, что убийцы имеют связи с националистами с Украины. Всего по подозрению в организации теракта было задержано 12 человек, в том числе четверо исполнителей: Далерджон Мирзоев*, Саидакрами Рачабализода*, Мухаммадсобир Файзов*, Шамсидин Фаридуни*. Всем 12 обвиняемым по делу о теракте продлили арест до 22 августа.

* Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Life.ru

Никита Осипов
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