Фигуранты дела о теракте в "Крокусе" подали жалобу на продление ареста

В Басманный суд Москвы была отправлена жалоба на продление ареста фигурантам дела о теракте в подмосковном Crocus City Hall ("Крокус сити холл"). Соответствующая информация появилась в базе данных столичных судов.

Судя по картотеке, речь идёт о Джумохоне Курбонове*, Мухаммаде Зоире Шарипзоде*, Назримаде Лутфуллои* и Якубджоне Юсуфзоде*. При этом не сообщается, кто из этой четвёрки подал заявление.