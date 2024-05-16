25-летнего главаря банды террористов из "Крокуса" оставили под стражей
Суд Москвы продлил арест до 22 августа четвёртому террористу "Крокуса"
Шамсидин Фаридуни*. Обложка © Life.ru
Басманный суд Москвы продлил срок ареста до 22 августа для четвёртого террориста, который участвовал в атаке на подмосковный "Крокус сити холл". Речь про 25-летнего Шамсидина Фаридуни*, который был главарём банды. О решении сообщается в пресс-службе судебной инстанции.
Шамсидин Фаридуни* останется под арестом. Обложка © Life.ru
"Басманный районный суд города Москвы продлил срок содержания под стражей в отношении Фаридуни Шамсидина*, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", — говорится в тексте.
Напомним, в концертном зале "Крокус сити холл" 22 марта произошёл теракт, четверо боевиков устроили стрельбу по посетителям, а затем подожгли здание. Террористы попытались сбежать на Украину через Брянскую область, но были задержаны. В результате трагедии погибло 144 человека, а пострадавших — более 550. Следствие установило связь преступников с националистами с Украины. Задержано 11 человек, в том числе четверо исполнителей теракта: Далерджон Мирзоев*, Саидакрами Рачабализода*, Мухаммадсобир Файзов*, Шамсидин Фаридуни*. Сегодня, 16 мая, Басманный суд Москвы уже продлил арест до 22 августа первым трём преступникам.
* Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.