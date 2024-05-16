25-летнего главаря банды террористов из "Крокуса" оставили под стражей

Басманный суд Москвы продлил срок ареста до 22 августа для четвёртого террориста, который участвовал в атаке на подмосковный "Крокус сити холл". Речь про 25-летнего Шамсидина Фаридуни*, который был главарём банды. О решении сообщается в пресс-службе судебной инстанции.