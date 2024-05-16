Басманный суд продлил арест ещё одному террористу из "Крокуса" — Мирзоеву*
Басманный суд Москвы удовлетворил первое ходатайство следствия о продлении ареста до 22 августа ещё одному обвиняемому по делу о теракте в подмосковном "Крокусе" — Далерджону Мирзоеву*.
Далерджон Мирзоев* в суде. Видео © Life.ru
"Удовлетворить ходатайство о продлении срока содержания под стражей до 22 августа в отношении Далерджона Мирзоева*", — решил суд.
Напомним, в концертном зале "Крокус сити холл" 22 марта произошёл теракт. Четверо вооружённых боевиков зашли в здание, где в ожидании концерта группы "Пикник" собрались посетители. Сначала они начали стрелять по людям, а после подожгли зрительный зал и попытались скрыться, двигаясь в направлении российско-украинской границы. Их перехватили в Брянской области. В результате трагедии погибло 144 человека, а пострадавших насчитывается более 550. Следствие выяснило, что боевики были связаны с националистами с Украины. Задержано 11 человек, в том числе четверо непосредственных террористов и их возможные пособники. Исполнителями теракта были: Далерджон Мирзоев*, Саидакрам Рачабализода*, Шамсидин Фаридуни* и Мухаммадсобир Файзов*. Было установлено, что 32-летний Мирзоев* женат, у него есть дети. До кровавого теракта в "Крокусе" он не раз нарушал миграционное законодательство России, работал в такси.
* Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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