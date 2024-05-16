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16 мая, 08:24
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Басманный суд продлил арест первому из обвиняемых по делу о теракте в "Крокусе"

Басманный суд Москвы удовлетворил первое ходатайство следствия о продлении ареста обвиняемому по делу о теракте в "Крокус сити холле". Сегодня, 16 мая, перед судом предстал один из четверых непосредственных боевиков Мухаммадсобир Файзов.

Мухаммадсобир Файзов в Басманном суде Москвы. Видео © Life.ru

Напомним, что это самый молодой из террористов, в момент нападения ему было всего 19 лет. Файзова ранили при задержании, а на первый суд его привезли на коляске из реанимации. До чудовищного преступления на концерте группы "Пикник" обвиняемый проживал в Иванове и работал парикмахером. После трагедии неравнодушные граждане призывали сжечь этот барбершоп. Работает ли заведение сейчас, неизвестно.

"Судом удовлетворено ходатайство о продлении срока содержания до 22 августа под стражей Мухаммадсобира Файзова, обвиняемого в совершении теракта", — проинформировали журналистов в суде.

"Гитары тихие рыданья": Группа "Пикник" выпустила первую песню после теракта в "Крокусе"
"Гитары тихие рыданья": Группа "Пикник" выпустила первую песню после теракта в "Крокусе"

"Крокус сити холл" стал местом кошмарного теракта вечером 22 марта. Четверо вооружённых боевиков зашли в здание, где в ожидании концерта группы "Пикник" собрались посетители, и начали стрелять по людям, после чего подожгли зрительный зал и попытались скрыться, двигаясь в направлении российско-украинской границы. Их схватили в Брянской области. В теракте погибло 144 человека, а пострадавших насчитывается свыше 550. Следствие выявило и подтвердило связь между террористами и националистами с Украины.

Обложка ©

Life.ru

Марина Калегина
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