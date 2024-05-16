Басманный суд продлил арест первому из обвиняемых по делу о теракте в "Крокусе"

Басманный суд Москвы удовлетворил первое ходатайство следствия о продлении ареста обвиняемому по делу о теракте в "Крокус сити холле". Сегодня, 16 мая, перед судом предстал один из четверых непосредственных боевиков Мухаммадсобир Файзов.

Напомним, что это самый молодой из террористов, в момент нападения ему было всего 19 лет. Файзова ранили при задержании, а на первый суд его привезли на коляске из реанимации. До чудовищного преступления на концерте группы "Пикник" обвиняемый проживал в Иванове и работал парикмахером. После трагедии неравнодушные граждане призывали сжечь этот барбершоп. Работает ли заведение сейчас, неизвестно.