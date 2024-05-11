Воробьёв отказался рассуждать о новом строительстве на месте "Крокуса"
Воробьёв счёл преждевременными разговоры о том, что появится на месте "Крокуса"
Делать заявления о том, что появится на месте сожжённого террористами "Крокус сити холла", пока преждевременно. Об этом сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
"Я пока не готов отвечать, там ещё пока ничего не делается", — сообщил глава региона в беседе с РИА "Новости", отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Напомним, красногорский "Крокус сити холл" стал местом кошмарного теракта вечером 22 марта. Четверо вооружённых боевиков зашли в здание, где в ожидании концерта группы "Пикник" собрались посетили, и начали стрелять по людям, после чего подожгли зрительный зал и попытались скрыться, двигаясь в направлении российско-украинской границы. Их схватили в Брянской области. Следствию удалось выяснить, что террористов планировали встретить сотрудники украинских спецслужб. В теракте погибли 144 человека, а пострадавших насчитывается свыше 550. Силовикам удалось задержать тех, кто помогал убийцам из "Крокуса". В свою очередь, следствие выявило и подтвердило связь между террористами и националистами с Украины.
Life.ru