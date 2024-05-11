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Регион
11 мая, 06:37

Воробьёв отказался рассуждать о новом строительстве на месте "Крокуса"

Воробьёв счёл преждевременными разговоры о том, что появится на месте "Крокуса"

Делать заявления о том, что появится на месте сожжённого террористами "Крокус сити холла", пока преждевременно. Об этом сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

"Я пока не готов отвечать, там ещё пока ничего не делается", сообщил глава региона в беседе с РИА "Новости", отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Нарышкин сообщил о поиске причастных к теракту в "Крокусе" за рубежом
Нарышкин сообщил о поиске причастных к теракту в "Крокусе" за рубежом

Напомним, красногорский "Крокус сити холл" стал местом кошмарного теракта вечером 22 марта. Четверо вооружённых боевиков зашли в здание, где в ожидании концерта группы "Пикник" собрались посетили, и начали стрелять по людям, после чего подожгли зрительный зал и попытались скрыться, двигаясь в направлении российско-украинской границы. Их схватили в Брянской области. Следствию удалось выяснить, что террористов планировали встретить сотрудники украинских спецслужб. В теракте погибли 144 человека, а пострадавших насчитывается свыше 550. Силовикам удалось задержать тех, кто помогал убийцам из "Крокуса". В свою очередь, следствие выявило и подтвердило связь между террористами и националистами с Украины.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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