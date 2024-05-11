Воробьёв отказался рассуждать о новом строительстве на месте "Крокуса"

Делать заявления о том, что появится на месте сожжённого террористами "Крокус сити холла", пока преждевременно. Об этом сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

"Я пока не готов отвечать, там ещё пока ничего не делается", — сообщил глава региона в беседе с РИА "Новости", отвечая на соответствующий вопрос журналистов.