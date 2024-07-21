Ozon в беседе с Life.ru предпочёл не называть забастовку курьеров на Урале "массовой"
Ozon: К забастовке в Екатеринбурге присоединилась только часть курьеров
К забастовке курьеров Ozon в Екатеринбурге присоединилась только часть сотрудников, поэтому её нельзя назвать "массовой". Так инцидент в беседе с Life.ru прокомментировали в пресс-службе компании.
Курьеры Ozon устроили забастовку. Видео © Telegram / E1.RU | Новости Екатеринбурга
"Не верны сообщения, что не вышли на смены все курьеры региона. Так, с обращением обратились менее одной пятой партнёров компании по региону", — подчеркнули там.
В Ozon добавили, что маркетплейс разберёт запрос от некоторых партнёров по доставке, встретится с ними и привлечёт руководство логистики, чтобы обсудить возможные улучшения.
Напомним, 21 июля местные СМИ сообщили, что в Екатеринбурге курьеры Ozon устроили массовую забастовку. В соцсетях появилось видео, на котором водители ставят машины на парковке компании. Утверждалось, что в импровизированном протесте участвовало около 70 человек. Курьеры пожаловались, что объёмы работы растут, а зарплата не меняется.
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