Зеленского подвергли критике за побег с Украины на фоне катастрофы Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский бежит за рубеж на фоне "кровавой мясорубки" 21 июля, 15:31 Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский предпочитает долго не находиться на Украине, а уезжать за рубеж и клянчить там деньги, чтобы не замечать "кровавой мясорубки" в стране. Таким мнением поделился бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своём YouTube-канале.

"Зеленский во время этой кровавой мясорубки, он уже даже не сидит на Украине, он всё время мечется. Под ним на Украине горит как на горячей сковородке, поэтому он уже мечется и клянчит всё время эти деньги, там помощь, призывает там мир куда-то, чтоб мир там поддерживал Украину и прочее, и прочее", — сказал он.

Соскин подчеркнул, что именно Зеленский довёл Украину до нынешнего плачевного состояния. По его словам, от страны остались одни руины, поэтому киевские власти прилагают усилия, чтобы отвлечь украинцев от насущных проблем. Экс-политик добавил, что украинская экономика окончательно умрёт после исчезновения на рынке нефтепродуктов, ведь отсутствие бензина и дизеля остановит не только жизнедеятельность, но и производство.

По мнению Соскина, уже в августе Киеву придётся объявить дефолт, тем более что внешний долг частным кредиторам уже достиг 20 миллионов долларов. Также эксперт напомнил, что Зеленский — всего лишь узурпатор власти, полномочия которого истекли ещё 20 мая.

Ранее Владимир Зеленский в беседе с "Би-би-си" допустил, что представители Украины будут готовы обсуждать мирный план с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на действующий указ о запрете подобных переговоров. Со слов украинского политика, платформой для таких переговоров может стать страна, которая в будущем выступит хозяйкой второго "саммита мира".

Авторы Татьяна Миссуми