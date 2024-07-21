В Рязани загорелся склад макулатуры на площади 1000 квадратов
В Рязани загорелся склад макулатуры. Обложка © Telegram / МЧС Рязанской области
В Рязани спасатели тушат пожар на улице Связи. В ликвидации огня участвует 31 человек и десять единиц техники. Информации о пострадавших пока не поступало. Об этом сообщили в МЧС Рязанской области.
"Сообщение о пожаре поступило в 17:16. По предварительной информации, горит макулатура на площади около 1000 кв. м", — заявили в ведомстве.
Ранее Life.ru сообщал, что сотрудники региональных аварийно-спасательных служб тушили загоревшуюся в Саратове станцию технического обслуживания. Как рассказали в спасательном ведомстве, пожар был зафиксирован на улице Технической. Там на площади 500 квадратных метров спасатели смогли локализовать пожар.