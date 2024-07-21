В Рязани загорелся склад макулатуры на площади 1000 квадратов

В Рязани спасатели тушат пожар на улице Связи. В ликвидации огня участвует 31 человек и десять единиц техники. Информации о пострадавших пока не поступало. Об этом сообщили в МЧС Рязанской области.

В Рязани загорелся склад макулатуры. Фото © Telegram / МЧС Рязанской области

В Рязани загорелся склад макулатуры. Фото © Telegram / МЧС Рязанской области

"Сообщение о пожаре поступило в 17:16. По предварительной информации, горит макулатура на площади около 1000 кв. м", — заявили в ведомстве.

В Рязани загорелся склад макулатуры. Фото © Telegram / МЧС Рязанской области