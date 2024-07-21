Пилот во время полёта выпрыгнул из горящего самолёта в Казахстане
В Акмолинской области Казахстана разбился самолёт Ан-2
В Акмолинской области Казахстана разбился самолёт Ан-2. Обложка © Telegram / Департамент по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области
В Акмолинской области Казахстана потерпел крушение загоревшийся самолёт Ан-2. В результате погибших нет, пилот успел эвакуироваться.
В Акмолинской области Казахстана разбился самолёт Ан-2. Видео © Telegram / Департамент по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области
"В Акмолинской области при взлёте загорелся кукурузник. Сегодня [вечером] в 10 километрах от города Державинск произошло горение самолёта Ан-2. Никто не пострадал. Пилот сам успел выпрыгнуть из горящего самолёта", — отметили в пресс-службе областного департамента по ЧС.
В ведомстве добавили, что спасатели быстро потушили пожар: через семь минут его локализовали, на данный момент возгорание полностью ликвидировано.
Ранее Life.ru писал о крушении самолёта Ан-2 в районе армянского города Егвард. В результате случившегося два человека погибли.