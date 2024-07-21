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21 июля, 17:08

Пилот во время полёта выпрыгнул из горящего самолёта в Казахстане

В Акмолинской области Казахстана разбился самолёт Ан-2

В Акмолинской области Казахстана разбился самолёт Ан-2. Обложка © Telegram / Департамент по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области

В Акмолинской области Казахстана разбился самолёт Ан-2. Обложка © Telegram / Департамент по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области

В Акмолинской области Казахстана потерпел крушение загоревшийся самолёт Ан-2. В результате погибших нет, пилот успел эвакуироваться.

В Акмолинской области Казахстана разбился самолёт Ан-2. Видео © Telegram / Департамент по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области

"В Акмолинской области при взлёте загорелся кукурузник. Сегодня [вечером] в 10 километрах от города Державинск произошло горение самолёта Ан-2. Никто не пострадал. Пилот сам успел выпрыгнуть из горящего самолёта", — отметили в пресс-службе областного департамента по ЧС.

В ведомстве добавили, что спасатели быстро потушили пожар: через семь минут его локализовали, на данный момент возгорание полностью ликвидировано.

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Ранее Life.ru писал о крушении самолёта Ан-2 в районе армянского города Егвард. В результате случившегося два человека погибли.

Никита Осипов
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