В Якутии приостановили поиски пропавшего вертолёта Robinson из-за плохой погоды
В Якутии пропал вертолёт. Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк
В Якутии до сих пор не могут обнаружить пропавший с радаров вертолёт Robinson. Сейчас спасательная операция приостановлена по причине плохих погодных условий. Об этом сообщили в Росавиации.
"Поисково-спасательному воздушному судну пока не удалось обнаружить пропавший Robinson R44 по координатам от его аварийного радиомаяка. Обследовать полностью планируемый квадрат в 20 километров не получилось из-за ухудшения метеоусловий", — говорится в заявлении.
К поискам был подключён Ми-8МТВ-1 авиакомпании "Полярные авиалинии", где находились спасатели и медики. Однако борт вернулся на аэродром Магана. Как рассказал руководитель поисково-спасательной операции и Саха (Якутского) МТУ Росавиации Олег Ворошилов, поисковые работы возобновят завтра, если позволит погода.
Напомним, 19 июля в Якутии пропал вертолёт Robinson R44 II, при этом он успел подать аварийный сигнал. На борту находилось четыре человека, включая пилота. Три дня Ми-8, принадлежащий компании "Полярные авиалинии", не мог вылететь на поиски вертолёта из-за непогоды.