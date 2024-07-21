В Якутии приостановили поиски пропавшего вертолёта Robinson из-за плохой погоды 21 июля, 11:48 В Якутии пропал вертолёт. Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

В Якутии до сих пор не могут обнаружить пропавший с радаров вертолёт Robinson. Сейчас спасательная операция приостановлена по причине плохих погодных условий. Об этом сообщили в Росавиации.

"Поисково-спасательному воздушному судну пока не удалось обнаружить пропавший Robinson R44 по координатам от его аварийного радиомаяка. Обследовать полностью планируемый квадрат в 20 километров не получилось из-за ухудшения метеоусловий", — говорится в заявлении.

К поискам был подключён Ми-8МТВ-1 авиакомпании "Полярные авиалинии", где находились спасатели и медики. Однако борт вернулся на аэродром Магана. Как рассказал руководитель поисково-спасательной операции и Саха (Якутского) МТУ Росавиации Олег Ворошилов, поисковые работы возобновят завтра, если позволит погода.

Авторы Татьяна Миссуми