Угроза атаки баллистическими ракетами объявлена в Севастополе
В Севастополе объявлена тревога из-за угрозы атаки на город баллистическими ракетами. Об опасности предупредил губернатор Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Баллистика! Принять меры безопасности" — написал Развожаев в своём телеграм-канале и призвал земляков проследовать в укрытия.
Ранее сегодня сообщалось, что российская ПВО утром 21 июля сбила две ракеты ATACMS над Херсонской областью, которыми ВСУ хотели атаковать Крым.
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