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21 июля, 17:46

Угроза атаки баллистическими ракетами объявлена в Севастополе

В Севастополе объявлена тревога из-за угрозы атаки на город баллистическими ракетами. Об опасности предупредил губернатор Михаил Развожаев.

"Внимание всем! Баллистика! Принять меры безопасности" — написал Развожаев в своём телеграм-канале и призвал земляков проследовать в укрытия.

Три мирных жителя погибли и ещё трое ранены за день при атаках ВСУ на ДНР
Три мирных жителя погибли и ещё трое ранены за день при атаках ВСУ на ДНР

Ранее сегодня сообщалось, что российская ПВО утром 21 июля сбила две ракеты ATACMS над Херсонской областью, которыми ВСУ хотели атаковать Крым.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Mulder

Андрей Бражников
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