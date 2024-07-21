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21 июля, 18:04

Нетаньяху приказал направить делегацию на переговоры по Газе 25 июля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил 25 июля отправить израильскую делегацию на дальнейшие переговоры по соглашению относительно Газы. Об этом проинформировала пресс-служба канцелярии премьера.

"Нетаньяху отдал распоряжение отправить переговорную делегацию для дальнейших переговоров в ближайший четверг, 25 июля", — говорится в заявлении.

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Тем временем почти 39 тысяч человек погибло в результате действий израильской армии в рамках военной операции в секторе Газа. На сегодняшний день из-за бомбардировок и артобстрелов ЦАХАЛ ранения получили 89 727 человек.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Александра Мышляева
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