Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 июля, 18:45

Белоруссия обвинила соседей из ЕС в милитаризации границы

Глава ГПК Белоруссии Молостов: Службы Польши работают на КПП неритмично

Польские пограничники и таможенники работают достаточно неритмично на КПП и игнорируют просьбы решить проблему очередей автотранспорта на границе со странами Евросоюза. Об этом сообщил председатель Госпогранкомитета (ГПК) Белоруссии Константин Молостов.

В Белоруссии заявили, что службы Польши работают на КПП неритмично. Видео © YouTube / Телеканал ОНТ

"Мы всегда предлагаем вернуться к нормальной работе даже в тех условиях, когда закрыты пункты пропуска. К сожалению, пока нас не слышат", — отметил он в эфире ОНТ.

Также Молостов рассказал о впечатлениях после посещения на границе с Польшей пункта пропуска Варшавский мост. По его словам, находящиеся в очередях люди "терпят неудобства и страдают". Глава ГПК подчеркнул, что белорусские пограничники и таможня выполняют обязанности и договорённости.

В целом, по его словам, обстановка на западных рубежах сложная в связи с сильным нарастанием милитаризации приграничья со стороны сопредельных государств. Молостов уточнил что там идёт наращивание военного потенциала.

Лукашенко ввёл безвиз для граждан ещё 35 европейских стран
Лукашенко ввёл безвиз для граждан ещё 35 европейских стран

Напомним, в июне сообщалось, что Польша хочет закрыть все погранпереходы на границе с Белоруссией. Сейчас из шести автодорожных пунктов пропуска на границе четыре не работают по решению Варшавы. Так, через пункт пропуска Козловичи пропускают лишь грузовики, которые зарегистрированы в государствах ЕС и Европейской ассоциации свободной торговли. Пассажирский же транспорт проезжает через пункт пропуска Брест (Тересполь).

Обложка ©

YouTube / Телеканал ОНТ

Никита Осипов
  • Новости
  • Белоруссия
  • Польша
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров