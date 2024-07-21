Белоруссия обвинила соседей из ЕС в милитаризации границы
Глава ГПК Белоруссии Молостов: Службы Польши работают на КПП неритмично
Польские пограничники и таможенники работают достаточно неритмично на КПП и игнорируют просьбы решить проблему очередей автотранспорта на границе со странами Евросоюза. Об этом сообщил председатель Госпогранкомитета (ГПК) Белоруссии Константин Молостов.
В Белоруссии заявили, что службы Польши работают на КПП неритмично. Видео © YouTube / Телеканал ОНТ
"Мы всегда предлагаем вернуться к нормальной работе даже в тех условиях, когда закрыты пункты пропуска. К сожалению, пока нас не слышат", — отметил он в эфире ОНТ.
Также Молостов рассказал о впечатлениях после посещения на границе с Польшей пункта пропуска Варшавский мост. По его словам, находящиеся в очередях люди "терпят неудобства и страдают". Глава ГПК подчеркнул, что белорусские пограничники и таможня выполняют обязанности и договорённости.
В целом, по его словам, обстановка на западных рубежах сложная в связи с сильным нарастанием милитаризации приграничья со стороны сопредельных государств. Молостов уточнил что там идёт наращивание военного потенциала.
Напомним, в июне сообщалось, что Польша хочет закрыть все погранпереходы на границе с Белоруссией. Сейчас из шести автодорожных пунктов пропуска на границе четыре не работают по решению Варшавы. Так, через пункт пропуска Козловичи пропускают лишь грузовики, которые зарегистрированы в государствах ЕС и Европейской ассоциации свободной торговли. Пассажирский же транспорт проезжает через пункт пропуска Брест (Тересполь).
YouTube / Телеканал ОНТ