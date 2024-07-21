Белоруссия обвинила соседей из ЕС в милитаризации границы

Польские пограничники и таможенники работают достаточно неритмично на КПП и игнорируют просьбы решить проблему очередей автотранспорта на границе со странами Евросоюза. Об этом сообщил председатель Госпогранкомитета (ГПК) Белоруссии Константин Молостов.

В Белоруссии заявили, что службы Польши работают на КПП неритмично. Видео © YouTube / Телеканал ОНТ

"Мы всегда предлагаем вернуться к нормальной работе даже в тех условиях, когда закрыты пункты пропуска. К сожалению, пока нас не слышат", — отметил он в эфире ОНТ.

Также Молостов рассказал о впечатлениях после посещения на границе с Польшей пункта пропуска Варшавский мост. По его словам, находящиеся в очередях люди "терпят неудобства и страдают". Глава ГПК подчеркнул, что белорусские пограничники и таможня выполняют обязанности и договорённости.

В целом, по его словам, обстановка на западных рубежах сложная в связи с сильным нарастанием милитаризации приграничья со стороны сопредельных государств. Молостов уточнил что там идёт наращивание военного потенциала.