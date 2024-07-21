Более 500 тысяч военных НАТО приведены в состояние повышенной готовности
Более 500 тысяч солдат НАТО находятся в состоянии повышенной готовности начиная с 2014 года. С таким заявлением выступила официальный представитель Североатлантического альянса Фарах Дахлалла в эфире CNN.
"С 2014 года НАТО претерпело самую значительную трансформацию в нашей коллективной обороне за поколение. Мы внедрили самые всеобъемлющие планы обороны со времён холодной войны, и в настоящее время более 500 тысяч военнослужащих находятся в состоянии повышенной готовности", — отметила Дахлалла.
Ранее Life.ru сообщал, что на территории Украины могут появиться регулярные войска НАТО. Британские политики требуют от Киева полной победы над РФ, хотя понимают, что это невозможно. Конфликт настолько затянулся, так как альянс решил вливать деньги в военные желания киевского режима.
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