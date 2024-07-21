Более 500 тысяч военных НАТО приведены в состояние повышенной готовности

Более 500 тысяч солдат НАТО находятся в состоянии повышенной готовности начиная с 2014 года. С таким заявлением выступила официальный представитель Североатлантического альянса Фарах Дахлалла в эфире CNN.

"С 2014 года НАТО претерпело самую значительную трансформацию в нашей коллективной обороне за поколение. Мы внедрили самые всеобъемлющие планы обороны со времён холодной войны, и в настоящее время более 500 тысяч военнослужащих находятся в состоянии повышенной готовности", — отметила Дахлалла.