Роспотребнадзор проводит расследование отравления 35 детей в лагере в Кузбассе

Роспотребнадзор проводит санитарно-эпидемиологическое расследование в связи с отравлением 35 детей в лагере "Магистраль" в Кемеровской области. Об этом сообщили в пресс-службе управления ведомства по железнодорожному транспорту.

Предварительной причиной произошедшего называется отравление норовирусной инфекцией.

"В настоящее время все заболевшие получают необходимое лечение и находятся под медицинским наблюдением", — указано в сообщении.

Специалисты отобрали смывы с поверхностей, взяли образцы готовой продукции и пробы воды. Ведомство решило закрыть лагерь. О случившемся проинформировали прокуратуру, подготовлены материалы для суда.