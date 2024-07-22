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21 июля, 21:33

Роспотребнадзор проводит расследование отравления 35 детей в лагере в Кузбассе

Роспотребнадзор проводит санитарно-эпидемиологическое расследование в связи с отравлением 35 детей в лагере "Магистраль" в Кемеровской области. Об этом сообщили в пресс-службе управления ведомства по железнодорожному транспорту.

Предварительной причиной произошедшего называется отравление норовирусной инфекцией.

"В настоящее время все заболевшие получают необходимое лечение и находятся под медицинским наблюдением", — указано в сообщении.

Специалисты отобрали смывы с поверхностей, взяли образцы готовой продукции и пробы воды. Ведомство решило закрыть лагерь. О случившемся проинформировали прокуратуру, подготовлены материалы для суда.

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Ранее с отравлением в больницу попали 26 детей из лагеря "Каламитский бриз" в Евпатории. Причиной вспышки стало нарушение санитарных норм.

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Life.ru

Анатолий Симоненко
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