Зеленский похвастался новоприбывшим комплексом Patriot из Германии
Зеленский: На Украину из Германии прибыл комплекс Patriot
Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
На Украину из Германии прибыл комплекс ПВО Patriot. Об этом в своём телеграм-канале заявил Владимир Зеленский.
"Немецкий Patriot прибыл на Украину", — рассказал украинский политик.
Ранее Зеленский на пресс-конференции в Киеве заявил, что Украине нужно иметь для защиты неба 25 систем ПВО Patriot. По словам бывшего комика, Незалежной требуются не только Patriot, но и другие западные системы противовоздушной обороны. Он также напомнил, что первая партия истребителей F-16 должна поступить на Украину к концу лета.