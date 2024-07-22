Зеленский похвастался новоприбывшим комплексом Patriot из Германии

Ранее Зеленский на пресс-конференции в Киеве заявил, что Украине нужно иметь для защиты неба 25 систем ПВО Patriot. По словам бывшего комика, Незалежной требуются не только Patriot, но и другие западные системы противовоздушной обороны. Он также напомнил, что первая партия истребителей F-16 должна поступить на Украину к концу лета.