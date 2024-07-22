Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 июля, 22:40

Зеленский похвастался новоприбывшим комплексом Patriot из Германии

Зеленский: На Украину из Германии прибыл комплекс Patriot

Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

На Украину из Германии прибыл комплекс ПВО Patriot. Об этом в своём телеграм-канале заявил Владимир Зеленский.

"Немецкий Patriot прибыл на Украину", — рассказал украинский политик.

Блинкен: В пакет помощи Киеву на $225 млн входит батарея Patriot и ПВО NASAMS
Блинкен: В пакет помощи Киеву на $225 млн входит батарея Patriot и ПВО NASAMS

Ранее Зеленский на пресс-конференции в Киеве заявил, что Украине нужно иметь для защиты неба 25 систем ПВО Patriot. По словам бывшего комика, Незалежной требуются не только Patriot, но и другие западные системы противовоздушной обороны. Он также напомнил, что первая партия истребителей F-16 должна поступить на Украину к концу лета.

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Украина
  • Германия
  • Владимир Зеленский
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров