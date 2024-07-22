Время за копейки: Life.ru и ЦБ называют наибольшую опасность игр-кликеров

Самый большой риск, который кроется за играми-кликерами вроде "Хамстер комбат", это потеря времени, которое является самым бесценным и невосполнимым ресурсом, рассказал Life.ru эксперт по кибербезопасности ГУ Банка России по ЦФО Алексей Потехин. По его словам, подобные развлечения очень просты и имеют примитивный геймплей.

Эксперт по кибербезопасности ГУ Банка России по ЦФО Алексей Потехин рассказал про игры-кликеры. Видео © Life.ru

По словам эксперта, в таких играх пользователям предлагается совершать элементарные действия вроде кликания по экрану и получения за это внутриигровой валюты. А уже её разработчики предлагают обменять на реальные активы. Правда, в жизни по большей части такое конвертирование оборачивается сущими копейками. Исключение составляют единичные игроки, подчеркнул Потехин.

"А действительно большие деньги на таких играх зарабатывают только разработчики, компании – владельцы этих игр, и то в основном за счёт внутриигровой рекламы. Если же вам не жалко вашего времени, то надо хотя бы помнить о правилах безопасности, связанных с этими играми", — предупредил эксперт.

Он уточнил, что злоумышленники всегда отслеживают новые тренды, паразитируя на подобных играх. Они могут присылать пользователям различные ссылки якобы для подтверждения аккаунта, приглашения друзей за бонусы или регистрации на онлайн-платформе для автокликинга. Сама же ссылка при этом оказывается фишинговой, вследствие чего люди могут лишаться чувствительных личных данных либо получать код с вредоносным программным обеспечением. Главным правилом в Интернете, включая онлайн-игры, эксперт назвал заботу о личной кибербезопасности и кибергигиене. При этом, подчеркнул он, "тапать хомяка" или нет — личный выбор каждого.